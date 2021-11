Fórmula 1: Lewis Hamilton vence o GP do Brasil; Verstappen é o segundo e Bottas o 3º

Corrida no Autódromo de Interlagos pode deixar Max Verstappen (Red Bull) mais perto do título

Reprodução/ Twitter @F1 Corrida no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, agita o domingo



HAMILTON VENCE O GP DO BRASIL 2021! Rebeca Andrade dá a bandeirada para o piloto da Mercedes ultrapassar em primeiro, Max Verstappen chega em 2º e Valterri Bottas é o terceiro colocado

Rebeca Andrade, campeã olímpica, se prepara para a bandeirada

65/71 Faltando seis voltas, Hamilton segue em primeiro, Verstappen em 2º e Bottas em 3º

59/71 Hamilton ultrapassa Verstappen e assume a liderança!

51/71 Daniel Ricciardo abandona a prova

50/71 Stroll abandona a prova

48/71 Hamilton ataca Verstappen e os dois saem da pista, quase sendo ultrapassado

43/71 Hamilton vai para o box e volta em segundo, Verstappen reassume a liderança

40/71 Verstappen vai para o box e Hamilton assume liderança

31/71 Verstappen é o 1º; Hamilton o 2º e Bottas o 3º

30/71 INCIDENTE. Carro de Stroll solta pedaços na pista e Safety Car virtual entra em ação

29/71 Perez para no box e Bottas assume 1º; Verstappen é o segundo e Hamilton o terceiro

28/71 Vertappen também para e volta em 3º; Hamilton é o 4º; Perez ainda não parou e está em 1º e Bottas é o segundo

27/71 Hamilton vai pros boxes e perde quatro posições; Verstappen é 1º, Perez o 2º, Bottas em 3º, Leclerc em 4º e Ricciardo é o 5º

25/71 Verstappen segue em vantagem na liderança e Hamilton tentando encostar

19/71 Hamilton ultrapassa novamente Perez e abre vantagem na segunda colocação

18/71 Hamilton faz ultrapassagem em Perez e na sequência Perez retoma o segundo lugar

14/71 Safety Car sai da pista e corrida é retomada

12/71 SAFETY CAR NOVAMENTE NA PISTA por destroços do carro de Schumacher

9/71 Safety Car sai da pista e corrida é retomada

6/71 SAFETY CAR NA PISTA para recolher destroços do carro de Tsunoda

5/71 Tsunoda bate na lateral de Stroll; Hamilton sobe para 4º e ultrapassa Bottas, chegando em 3º

3/71 Hamilton ultrapassa Sainz e está em 5º; Norris vai para o pit-stop para trocar pneu furado e volta em último

2/71 Hamilton ultrapassa Vettel e sobe para 6º

DADA A LARGADA!

Em largada emocionante, Verstappen assume a liderança e Sergio Perez em segundo. Norris bateu e foi para último lugar. Hamilton de 10º sobe para 7º

COMEÇA A VOLTA DE AQUECIMENTO!

O maestro João Carlos Martins tocou o hino do Brasil no piano para abrir oficialmente a corrida; os pilotos já estão em seus lugares arrumando os últimos detalhes dos carros. A corrida começa as 14h

Neste domingo, dia 14 de novembro, acontece o 48º Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A Jovem Pan Online traz todos os detalhes da corrida no minuto a minuto. Confira abaixo o grid de largada:

1ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

2ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

3ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4ª fila:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

5ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

6ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

7ª fila:

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

8ª fila:

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri-Honda)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

9ª fila:

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)

10ª fila:

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)

*Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) largará dos boxes