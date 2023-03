Fórmula 1: Leclerc sofre punição e perde 10 posições no grid do GP da Arábia Saudita

A sanção se deve a uma segunda troca do controle eletrônico de sua Ferrari; corrida acontece neste final de semana

EFE/EPA/Ali Haider Charles Leclerc durante o GP de Bahrein na temporada 2023 da Fórmula 1



Charles Leclerc não começou a temporada 2023 da Fórmula 1 com o pé direito. Depois de não conseguir completar o GP do Bahrein, o piloto da Ferrari terá de lidar com uma punição dura na segunda corrida do ano. Nesta quarta-feira, 15, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) que o monegasco perderá 10 posições no grid do GP da Arábia Saudita, marcado para este final de semana. A sanção se deve a uma segunda troca do controle eletrônico de seu carro – as equipes da principal categoria de automobilismo podem usar apenas dois componentes desse tipo por temporada. A Ferrari fez a primeira troca antes da etapa do Bahrein, por isso ficou sujeito à penalidade caso efetuasse mais uma. No dia do GP, disputado há duas semanas, o motor do carro de Leclerc quebrou e ele não conseguiu completar a prova. A situação forçou uma nova substituição do componente e desencadeou a punição ao piloto ferrarista, que perderá mais posições caso qualquer outra peça de seu carro seja trocada.

“Tivemos dois problemas no domingo. O primeiro foi de manhã, quando ligamos o carro, e o segundo foi na corrida. Infelizmente, nos dois casos foi a unidade de controle”, disse Fred Vasseur, chefe da Ferrari. “É algo que nunca experimentamos no passado. Espero que agora esteja sob controle, temos uma análise profunda sobre isso. Infelizmente, teremos que cumprir a penalidade em Jeddah”, completou. Vice-campeão do Mundial de Pilotos no ano passado, Charles Leclerc não apenas ficou sem pontuar na primeira corrida da nova temporada como viu o atual campeão Max Verstappen subir no primeiro lugar do pódio. Apesar da situação desfavorável, intensificada pela punição, Vasseur garante que o monegasco não está abalado. “Vamos ver o que acontece em Jeddah, e qual pode ser o resultado, mesmo com a penalidade, mas não imagine nem por meio segundo que ele possa estar desmotivado”, afirmou. O GP da Arábia Saudita começa com treinos livres, a partir das 10h30 (de Brasília), na sexta-feira. O treino classificatório está marcado para as 14 horas de sábado e a corrida para o mesmo horário, no domingo.

*Com informações do Estadão Conteúdo