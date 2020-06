Fórmula 1 anuncia cinco medidas para evitar a propagação de Covid-19 nos GPs

Srdjan Suki/EFE Lewis Hamilton é hexacampeão da Fòrmula 1



A organização da Fórmula 1 informou, na manhã desta terça-feira (2), que o início o campeonato mundial de 2020 contará com a adoção de cinco medidas para evitar a propagação da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Mais cedo, a entidade havia confirmado que a temporada será iniciada no dia 5 de julho, no Grande Prêmio da Áustria.

De acordo com a gestão da categoria, serão realizados testes preventivos em todas as pessoas que viajarem para as provas, sendo obrigatório o resultado negativo para que qualquer atividade seja realizada durante o fim de semana.

“Haverá exames periódicos realizados por equipes médicas privadas durante os eventos, junto com testes adicionais, incluindo na chegada ao circuito. Todos os funcionários locais também serão avaliados”, apontou a F-1, por meio de nota.

Além disso, segundo a organização, todos que viajarem para as corridas, precisarão ficar isolados, sempre que possível fazendo uso de voos fretados e utilizando meios de transporte privados para diferentes locais, como hotéis e aeroportos.

Em todo o ‘paddock’ serão implementadas medidas de distanciamento social, antes, durante e depois da corrida, como no pódio, por exemplo. Toda a estrutura de circulação de pessoas sofrerá modificações para que seja evitado o contato mais próximo entre pilotos, funcionários, jornalistas, entre outros.

Inclusive, apenas pessoas consideradas “essenciais”, terão acesso ao ‘paddock’, o que significará uma redução significativa no número de presentes nos circuitos, seja das equipes, da Federação Internacional de Automobilismo, de fornecedores e da própria organização da Fórmula 1.

Algumas funções habituais de um fim de semana de corrida, como parte da transmissão de televisão, serão executadas de maneira remota.

Por fim, como já havia sido noticiado e dentro das normas impostas pelos governos locais, os GPs já marcados acontecerão com portões fechados, ou seja, sem a presença de torcedores e convidados. Posteriormente, será avaliada a situação para as etapas ainda não calendarizadas.

*Com EFE