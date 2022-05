Formula 1: Sergio Pérez supera adversidades e vence GP de Mônaco

Prova começou atrasada em decorrência da forte chuva no circuito; colisões e erros de equipes deram emoção o grande prêmio

Reprodução/Twitter/F1 Sergio Pérez sagrou-se campeão do grande prêmio de Mônaco, na Formula 1



O mexicano Sergio Pérez brilhou neste domingo, 29, e foi o vencedor da tradicional corrida de Mônaco, na Formula 1. Uma forte chuva no local impossibilitou o começo do grande prêmio e a largada precisou ser atrasada em uma hora. Mesmo com a demora, não faltou emoção aos fãs de automobilismo. Com muita água na pista, Charles Leclerc – que largou na pole – dominou a corrida ainda nas primeiras voltas. Após a trégua da chuva e com as pistas secas, o piloto da Ferrari viu seus adversários mudarem as estratégias e se aproximarem. Com isso, Perez aproveitou que o condutor ferrarista foi chamado duas vezes aos boxes para tomar a dianteira na pista.

Em dado momento da corrida, Mick Schumacher sofreu um grave acidente e viu seu carro partir-se ao meio. Por fim, Carlos Sainz ameaçou uma reação contra o líder mexicano, mas não foi o suficiente para superar Pérez. O atual campeão Max Verstappen completou o pódio e Leclerc ficou com a quarta colocação. Na sequência, passaram pela bandeira quadriculada George Russell, Lando Norris, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. O próximo GP da Formula 1 ocorrerá em duas semanas, entre os dias 10 e 12 de junho em Baku, no Azerbaijão.