Fórmula 1: Treino do GP da Arábia Saudita é atrasado após atentado em refinaria

Ao ouvir o som dos bombardeios e avistar a fumaça provocada pelas explosões, os organizadores da prova e os chefes das equipes decidiram se reunir para debater sobre o tema

Montagem sobre fotos/Reprodução/@BNONews/@F1 Ataque a refinaria na Arábia Saudita paralisa treinos na Fórmula 1



As atividades da Fórmula 1 desta sexta-feira, 25, sofreram alterações por conta de um evento inesperado. Entre o primeiro e o segundo treino livre do GP da Arábia Saudita, um ataque a uma refinaria de petróleo da cidade de Jeddah, localizada a 10 km do autódromo, pegou todos de surpresa. Ao ouvir o som dos bombardeios e avistar a fumaça provocada pelas explosões, os organizadores da prova e os chefes das equipes decidiram se reunir para debater sobre o tema. Considerando que todos estavam em “segurança”, o segundo treino foi realizado com certo atraso. De acordo com a imprensa local, o grupo houthi, do Iêmen, reivindicou os ataques às instalações da petrolífera, uma das patrocinadoras da F-1 e da Aston Martin. A ação tem origem na Guerra do Iêmen, conflito que já se estende na região desde 2014 e envolve, além dos dois países, o Irã.

Apesar da preocupação com possíveis novos ataques, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) manteve a programação para o fim de semana, com o treino classificatório marcado para este sábado, 26, e a corrida no domingo, 27. “Estamos cientes do ataque na estação de distribuição da Aramco em Jedá no início desta tarde e seguimos em contato direto com as autoridades de segurança sauditas, assim como a Fórmula 1 e a FIA para garantir toda a segurança necessária e que as medidas de segurança continuem a ser implementadas para garantir a integridade de todos os visitantes do GP da Arábia Saudita de F1, assim como os pilotos, equipes e acionistas”, diz o comunicado da Federação de Automobilismo da Arábia Saudita. “O cronograma do fim de semana de corrida vai seguir conforme planejado. A segurança e integridade de todos os nossos convidados seguem sendo nossa prioridade e estamos ansiosos em receber os fãs para um fim de semana de corrida premium e de entretenimento”, finalizou a entidade, em postagem feita no Twitter.

BREAKING: Houthi missile hits Aramco oil facility in Jeddah, Saudi Arabia pic.twitter.com/0TnMQ7s76Q — BNO News (@BNONews) March 25, 2022