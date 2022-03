Fórmula 1: Vettel contrai Covid-19 e será substituído por Hülkenberg no GP do Bahrein

O teste positivo do tetracampeão mundial é o segundo entre pilotos neste começo de temporada

Reprodução/Instagram/@vettelofficial Sebastian Vettel está fora do primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2022



A Aston Martin informou, na manhã desta quinta-feira, 17, que Sebastian Vettel está fora da abertura da temporada 2022 da Fórmula 1, marcada para este fim de semana, no Grande Prêmio do Bahrein. Em comunicado, a equipe disse que o alemão testou positivo para Covid-19 e não poderá competir no próximo domingo, 20. Quem substituirá o tetracampeão mundial será o compatriota e experiente Nico Hülkenberg, piloto de testes do time. Assim, esta será a primeira prova do também germânico desde o GP de Eifel de 2020, quando ele entrou na vaga de Lance Stroll, da Racing Point, depois que o canadense também se infectou com o novo coronavírus.

O teste positivo de Vettel foi o segundo entre pilotos neste começo de temporada na principal categoria do automobilismo. O primeiro foi de Daniel Ricciardo, que desfalcou a McLaren nos testes da pré-temporada no Bahrein, na semana passada. Após cumprir isolamento, o australiano estará no grid deste domingo. O piloto da Aston Martin, por sua vez, deve estar de volta a tempo de disputar a segunda etapa do campeonato, na Arábia Saudita, no dia 27 deste mês.