Fortnite arrecada R$ 663 milhões em campanha para ajudar a Ucrânia 

A Epic Games, desenvolvedora do jogo online Fortnite, informou nesta segunda-feira, 4, que arrecadou 144 milhões de dólares (na cotação atual, cerca de R$ 663 milhões) com a campanha de ajuda humanitária às pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia. A iniciativa foi anunciada em 20 de março e perdurou até o último domingo, 3. De acordo com os organizadores, toda quantia será destinado para as Ongs de ajuda humanitária Direct Relief, Fundo das Nações Unidas Para a Infaância (UNICEF), Programa Mundial de Alimento das Nações Unidas (UNWFP) e Agência da ONU Para Refugiados (UNHCR). “Nossos mais profundos agradecimentos a todos que se juntaram a nós no apoio aos esforços de ajuda humanitária para as pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia”, agradeceu a Epic Games, que pretende enviar o valor o mais rapidamente possível.

