Gabriel Bortoleto garante oitava posição no GP da Áustria

Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, garantiu a oitava posição no grid de largada do Grande Prêmio da Áustria, marcando sua primeira vez no Q3 nesta temporada. O jovem talento expressou sua satisfação com o resultado e elogiou o desempenho da equipe ao longo do fim de semana. Em busca de seus primeiros pontos na Fórmula 1, Bortoleto acredita que a corrida será bastante competitiva e está confiante em melhorar sua colocação durante a prova. Ele ressaltou a relevância de um recente “upgrade” no carro e a expectativa de manter a Mercedes atrás dele, além de tentar superar Liam Lawson, que partirá em sexto. Para conseguir avançar ao Q3, Bortoleto registrou um tempo de 1min4s846, terminando a fase Q2 na quinta posição. Embora tenha se mostrado contente com seu desempenho, ele reconheceu que não conseguiu repetir o mesmo tempo na sessão decisiva.

Publicado por Sarah Paula

