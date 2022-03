Ginasta russo é investigado após usar símbolo da guerra em pódio com ucraniano

O ginasta russo Ivan Kuliak chamou atenção durante a Copa do Mundo de Aparelhos em Doha, no Catar, neste sábado, 5. O motivo? Ele perdeu a disputa da medalha de ouro para o rival ucraniano Illia Kovtun e subiu ao pódio usando um Z, símbolo para os militares de Putin na invasão à Ucrânia. A letra está pintada na lateral de tanques e veículos russos, além de ser usada por políticos pró-guerra e significa ‘pela vitória’. Após o ocorrido, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) declarou neste domingo, 6, que irá abrir um processo disciplinar contra Kuliak por “comportamento chocante”. Ele terminou em terceiro. Esse fim de semana foi o último para que ginastas russos e bielorussos competissem em torneios organizados pela FIG, após uma sanção imposta pela Federação como retaliação pela invasão à Ucrânia.

