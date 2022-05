Golden State Warriors vence o Dallas Mavericks por 4 a 1 e está na final da NBA

Franquia da Califórnia levou o título da Conferência Oeste e espera adversário do duelo entre Celtics e Heat

Reprodução/ Twitter @warriors Trio Curry - Thompson - Green é remanescente do título de 2018



Depois de dois anos de ausência, o Golden State Warriors volta para as Finals da NBA. A franquia da Califórnia fechou a série contra o Dallas Mavericks em 4 a 1 nesta quinta-feira, 27, pelo placar de 120 a 110, levou o título da Conferência Oeste e disputará o troféu Larry O’Brien a partir da próxima quinta, dia 2 de julho, esperando o vencedor da série entre Miami Heat e Boston Celtics. Dentro de quadra, Stephen Curry foi o destaque do time, mas também teve ajuda de Jordan Poole e Klay Thompson, principalmente neste jogo 5. Do outro lado, Luka Doncic foi o nome do Mavericks, mas sozinho não conseguiu levar a equipe até a sua segunda final. Entre 2015 e 2019, o Warriors chegou em todas as finais e levantou três troféus.