Governo Federal suspende Bolsa Atleta de Paulo André por participação no ‘BBB 22’

De acordo com a Secretaria Especial do Esporte, o medalhista de prata dos Jogos Pan-Americanos de Lima não está cumprindo o programa anual de treinamento

Reprodução/Twitter/@timebrasil Paulo André durante sua participação nas Olimpíadas de Tóquio-2020



O Governo Federal decidiu suspender o pagamento do Bolsa Atleta ao velocista Paulo André, que está participando do “Big Brother Brasil 2022”, reality show da TV Globo. De acordo com a Secretaria Especial do Esporte, o medalhista de prata dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 não está cumprindo o programa anual de treinamento apresentado em janeiro de 2021 para aquele ano, já que está confinado na casa há mais de dois meses. Desta forma, o auxílio mensal de R$ 1.850,00 concedido ao esportista, que participou das Olimpíadas de Tóquio-2020, foi cortado por tempo indeterminado – o programa será finalizado em 26 de abril deste ano.

“A Consultoria Jurídica do Ministério da Cidadania já emitiu parecer sobre a participação de Paulo André Camilo de Oliveira no Big Brother Brasil, da TV Globo. A pasta encaminhou notificação para o atleta e aguarda a manifestação dele para dar andamento ao processo. Cabe informar que o pagamento foi suspenso preventivamente, já que a lei que disciplina o Programa Bolsa Atleta exige a continuidade dos treinos durante todo o período de recebimento do benefício”, disse a Secretaria Espacial do Esporte, em nota oficial. Já a equipe que cuida da carreira do atleta, até o momento, não se manifestou sobre o episódio. O velocista, vale lembrar, deve participar do Mundial de Atletismo, que será disputado de 15 a 24 julho de 2022, em Oregon, nos Estados Unidos.