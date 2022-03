Gregg Popovich se torna técnico com mais vitórias na história da NBA

Treinador de 73 anos está no San Antonio Spurs desde 1988, tendo passado também pelo Golden State Warriors

Reprodução/ Twitter @NBA Gregg Popovich foi festejado pelos jogadores do Spurs



Gregg Popovich, lendário técnico do San Antonio Spurs, bateu um recorde histórico na madrugada deste sábado, 12. Ele se tornou o treinador com mais vitórias da história da NBA, com 1.336 vitórias, ultrapassando Don Nelson, do Boston Celtics. O feito veio com o triunfo de 104 a 102 contra o Utah Jazz. Ao final da partida, os jogadores do Spurs comemoraram com o técnico dando pulinhos na quadra. O ala do Utah, Rudy Gay, e o treinador Quin Snyder também parabenizaram Popovich. Aos 73 anos, Gregg está na NBA desde 1988, quando chegou aos Spurs como assistente. Entre 1992 e 1994 ele trabalhou no Warriors, mas em 1996 retornou aos Spurs onde permanece desde então. Em 2002 assumiu a seleção dos Estados Unidos como assistente e em 2017 virou o técnico principal. Foi cinco vezes campeão da NBA, três vezes escolhido como treinador do ano e quatro vezes foi técnico no All-Star Game.

Assista abaixo a comemoração com Gregg Popovich: