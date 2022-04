Guga e Maria Esther Bueno são indicados a prêmios no Hall da Fama do tênis

Maiores nomes do tênis brasileiro concorrem nas categorias ‘melhor história da Cinderela’, ‘celebração mais icônica’ e ‘momento de orgulho nacional’

A International Tennis Hall of Fame (Hall da Fama do tênis internacional) abriu uma votação para premiar os momentos mais icônicos da história do tênis mundial. A premiação conta com dois brasileiros entre as categorias: Gustavo Kuerten e Maria Esther Bueno. Tricampeão de Roland-Garros, Guga está na categoria “Melhor História da Cinderela” que relembra trajetórias impressionantes de novas estrelas. Sua temporada de 1997, quando ganhou o primeiro título contra o espanhol Sergi Bruguera. O catarinense também concorre na categoria “Celebração mais icônica” com o coração que desenhou na quadra de Roland Garros em 2001. Eleita a melhor tenista do Século XX e o maior nome do tênis brasileiro (entre homens e mulheres), Maria Esther está na categoria “Momento de Orgulho Nacional” com o título de Wimbledon em 1959. A votação é popular e é possível participar neste link. A votação vai até dia 30 de abril e a entrega das premiações será em julho.