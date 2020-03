Hamilton critica Fórmula 1 por realização de GP da Austrália: ‘O dinheiro é rei’

EFE Hamilton criticou os organizadores do GP da Austrália



Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, criticou a organização da Fórmula 1 por permitir a realização do Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, marcado para o próximo domingo (15). De acordo com o hexacampeão mundial, eles estão desconsiderando a pandemia de coronavírus em detrimento do lucro que será arrecadado com a corrida.

“O dinheiro é rei. É ótimo termos corrida, mas eu estou muito chocado. É realmente chocante estarmos todos sentados nesta sala. Já vimos hoje de manhã que Trump fechou as fronteiras dos Estados Unidos, a NBA sendo suspensa. Mas a Fórmula 1 continua”, afirmou, em entrevista coletiva.

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e os organizadores do GP da Austrália ainda não se manifestaram sobre um possível adiamento.

Mais cedo, a McLaren anunciou que não participará da prova após ter um funcionário da equipe contaminado com o novo coronavírus.