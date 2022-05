Hamilton diz que está ‘ficando louco’ com problemas enfrentados pela Mercedes

Heptacampeão da Fórmula 1 reclamou de seu desempenho após concluir o treino livre para o grande prêmio de Mônaco; Toto Wolff, chefe de equipe, afirmou que o carro é ‘indirigível’

EFE/EPA/MICHAEL DODGE Lewis Hamilton não está satisfeito com seu desempenho e reclamou da instabilidade de sua Mercedes após o treino livro de Mônaco



Após o fim da sessão de treinos livres para o tradicional grande prêmio de Mônaco, o piloto Lewis Hamilton não se mostrou satisfeito com sua atuação e o desempenho de sua Mercedes. Segundo informações do portal The Sun, o britânico alegou que seu veículo encontra-se ‘saltitando’ durante as voltas pelo circuito. “Está muito saltitante aqui, estou ficando louco. Preciso de cotoveleiras neste cockpit porque ele [o carro] está quicando”, argumentou o heptacampeão. Hamilton chega a Monte Carlo com seu melhor desempenho no ano após a participação no GP da Espanha no último fim de semana. Os problemas com seu carro, porém, deram o ar da graça e frustrou as expectativas do britânico. “É tão animado aqui, companheiro. Estou perdendo a cabeça”, disse o piloto em seu rádio de comunicação com a equipe. Por fim, o atual vice-campeão da Formula 1 concluiu a sessão em 10º lugar com quase um segundo abaixo do ritmo do piloto da Ferrari, Charles Leclerc. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, finalizou a participação no treino duas posições à frente do piloto inglês.

O chefe da equipe, Toto Wolff, foi questionado pelos repórteres sobre o desenho aerodinâmico do carro e da dificuldade dos pilotos da Mercedes em realizar boas corridas. O alemão disse que, no momento, o automóvel é ‘indirigível’, mas que ajustes estão sendo feitos para facilitar o desempenho de Hamilton e Russell. “Acho que temos um problema. O salto é algo que tivemos que lidar ao longo da temporada, mas hoje é a rigidez [do carro, por conta dos problemas apresentados]. Fomos rápidos. Talvez não no final, mas no geral. Mas o projeto agora é indirigível. Podemos trabalhar na configuração para tentar torná-la mais agradável para [os pilotos]. Estamos nos aproximando [de uma melhora], aprendendo cada vez mais, então isso é positivo”, argumentou o comandante da construtora.