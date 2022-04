Hamilton joga a tolha e diz estar fora da briga pelo título na Fórmula 1: ‘Não há dúvida sobre isso’

Após terminar na 13ª colocação no GP de Emilia-Romagna, na Itália, o britânico afirmou que irá utilizar o restante do ano para recuperar a sua melhor forma

Reprodução/Fòrmula 1.com Lewis Hamilton durante entrevista coletiva na Fórmula 1



Dono de sete títulos do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 e atual vice-campeão, Lewis Hamilton jogou a toalha e disse que não está na disputa na temporada 2022. Após terminar na 13ª colocação no GP de Emilia-Romagna, na Itália, o britânico afirmou que irá utilizar o restante do ano para recuperar a sua melhor forma. “Eu estou fora da briga, com certeza. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas vou continuar trabalhando duro para tentar me recuperar de alguma forma”, declarou o astro da Mercedes, sem esconder o desânimo.

Em quatro provas realizadas em 2022, Lewis Hamilton teve como melhor resultado o terceiro lugar no GP do Bahrein, que abriu a temporada. Depois disso, ele acumulou a décima colocação na Arábia Saudita e quarta posição na Austrália, além do 13º posto na pista italiana. A situação do britânico chega a ser surpreendente, já que ele disputou ou últimos oito campeonatos, com seis troféus e dois vices. “Pelo menos George [Russell] conquistou alguns pontos para o time. Peço desculpas a todos por não poder fazer o mesmo”, afirmou Hamilton, que aparece no sétimo lugar do campeonato, com 28 pontos. Seu novo companheiro de time ocupa o quarto posto geral, com 49 pontos.