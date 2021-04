Hamilton lamenta agravamento da pandemia no Brasil: ‘Estou muito triste’

Heptcampeão do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o piloto da Mercedes diz que está orando pelos brasileiros em meio ao pior momento da doença no país

EFE/EPA/Clive Mason / Pool Lewis Hamilton é heptacampeão mundial de Fórmula 1



Lewis Hamilton usou as suas redes sociais na noite da última segunda-feira, 12, para lamentar a situação vivida no Brasil durante o agravamento da pandemia da Covid-19. Através da ferramenta “Stories”, do Instagram, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 afirmou que tem orado e torcido para que os brasileiros superem o pior momento da doença no país – por três ocasiões, o Ministério da Saúde registrou mais de 4 mil mortes diárias provocadas pelo novo coronavírus recentemente.

“Estou tão triste que o Brasil está sendo atingido de forma tão dura por essa pandemia. Meus pensamentos e orações estão com os brasileiros e as famílias que estão sofrendo agora. Minhas orações são para todos vocês”, escreveu o piloto da Mercedes. Hamilton venceu a primeira prova da temporada, no Bahrein, realizada no fim de março. No próximo fim de semana a categoria se reúne para a segunda etapa do calendário, o GP da Emilia-Romagna, no circuito de Imola.

Na mesma postagem no Instagram, o piloto enviou também um recado aos fãs indianos. “Eu sei que vocês também estão sofrendo agora com a pandemia. Minhas orações estão com todos vocês”, escreveu. Hamilton, inclusive, teve a Covid-19 no fim do ano passado e chegou a perder o GP do Sakhir, a penúltima etapa, enquanto se recuperava. Por causa da doença, ele perdeu 4 kg e teve dificuldades para retomar a forma física.

*Com informações do Estadão Conteúdo