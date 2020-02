Hamilton lidera dobradinha da Mercedes no 1º dia de testes da F-1 em Montmeló

Hamilton já tinha ido bem nos treinos Lewis Hamilton durante treino



A Mercedes sobrou nesta quarta-feira (19) no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, que estão sendo realizados no circuito de Montmeló, em Barcelona, na Espanha, com o britânico Lewis Hamilton liderando, seguido pelo finlandês Valtteri Bottas.

O campeão das últimas três edições do Campeonato Mundial de Pilotos – e também de 2008, 2014 e 2015 – deu 94 voltas na pista catalã, a melhor delas em 1min16s976. O companheiro de equipe do dono do carro 44 deu 79 voltas e foi o segundo com 1min17s313.

O terceiro colocado da sessão foi o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, que deu apenas 58 voltas, a melhor delas em 1min17s375, ou seja, mais de um segundo mais lento que Bottas.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o piloto que mais tempo ficou na pista, ao completar 168 voltas, e que terminou na quarta posição na atividade, com o tempo de 1min17s516. O russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri (antiga Toro Rosso), fechou o ‘top-5’.

Confira a classificação do primeiro dia de treinos de pré-temporada realizado no circuito de Montmeló, em Barcelona:

1. Lewis Hamilton (GBR-Mercedes) 1min16s976 (94 voltas).

2. Valtteri Bottas (FIN-Mercedes) 1min17s313 (79).

3. Sergio Pérez (MEX-Racing Point) 1min17s375 (58).

4. Max Verstappen (HOL-Red Bull) 1min17s516 (168).

5. Daniil Kvyat (RUS-AlphaTauri) 1min17s698 (115).

6. Carlos Sainz (ESP-McLaren) 1min17s842 (161).

7. Daniel Ricciardo (AUS-Renault) 1min17s873 (54).

8. Esteban Ocon (FRA-Renault) 1min18s004 (62).

9. George Russell (GBR-Williams) 1min18s168 (73).

10. Lance Stroll (CAN-Racing Point) 1min18s282 (50).

11. Charles Leclerc (MON-Ferrari) 1min18s289 (131).

12. Nicholas Lafiti (CAN-Williams) 1min18s382 (63).

13. Robert Kubica (POL-Alfa Romeo) 1min18s386 (59).

14. Kevin Magnussen (DEN-Haas) 1min18s466 (104).

15. Antonio Giovinazzi (ITA-Alfa Romeo) 1min20s096 (78)

*Com informações da EFE