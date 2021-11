Hamilton se declara a Ayrton Senna antes de GP de São Paulo: ‘Minha maior inspiração’

Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, utilizou suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira, 11, para se declarar a Ayrton Senna. Já no Brasil para a disputa do GP de São Paulo deste final de semana, o britânico postou uma montagem ao lado do brasileiro, de quem é fã declarado. “Minha maior inspiração. Era a forma como ele corria, sua paixão pela vida e pelo esporte. Mas, mais do que tudo, foi a maneira como ele enfrentou sozinho um sistema que nem sempre foi gentil com ele. Que o legado de Aryton Senna viva para sempre, especialmente vibrante neste fim de semana”, escreveu.

Na quarta-feira, pouco depois de desembarcar no Brasil, Lewis Hamilton se declarou ao país, onde conquistou o seu primeiro título mundial, em 2008. “Cheguei aqui hoje de manhã. Tenho muito carinho pelo país. É como se fosse o meu lar. Eu gostaria de passar mais tempo aqui. Já fui convidado para passar o Natal aqui. O Brasil tem regiões lindas que eu ainda preciso conhecer. Preciso reservar um tempo para isso. Quando eu parar de correr, quero passar mais tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo”, comentou.

My greatest inspiration. It was the way he raced, his passion for life and for the sport. But more than anything it was the way he faced alone a system that wasn’t always kind to him. May Aryton Senna’s legacy live on forever, especially vibrant this weekend pic.twitter.com/SmA4QQpOul

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 11, 2021