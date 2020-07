Iniciativa de LeBron James pagará multas de ex-detentos para que possam votar

Lei da Flórida impede que ex-presidiários que não pagaram suas multas participem das eleições presidenciais

Los Angeles Lakers/Divulgação 'Mais que um voto' reúne atletas, artistas e personalidades dos EUA



Astro dos Los Angeles Lakers, da NBA, LeBron James se uniu a outros atletas negros e artistas na campanha “Mais que um voto” – uma iniciativa de arrecadação de fundos para ajudar ex-presidiários da Flórida a quitar suas multas judiciais. O pagamento é uma nova exigência para que eles possam se registrar e votar.

Ao menos 1,4 mil ex-detentos já recuperaram o direito a voto em 2018 por meio de uma emenda, mas uma lei aprovada em 2019 pelo Congresso da Flórida, de maioria republicana, e assinada pelo governador Ron De Santis, condicionou o registro de eleitores ao pagamento de dívidas judiciais pendentes.

“Nossa prioridade agora é combater a repressão sistêmica e racista dos eleitores, educando, energizando e protegendo nossa comunidade em 2020”, afirma a página do movimento. As eleições presidenciais dos Estados Unidos acontecem em 3 de novembro.

A iniciativa começou com James e outros atletas após a morte de George Floyd, em maio, e doará US$ 100 mil para ajudar a pagar as dívidas pendentes dos ex-detentos.

A Flórida, que tem 29 do total nacional de 538 votos no Colégio Eleitoral para as eleições presidenciais é um dos estados considerados ‘chave’ para a decisão da votação. O pré-candidato do Partido Democrata, Joe Biden, lidera as pesquisas na região, de acordo com o site especializado Real Clear Politics.

* Com EFE