Italo Ferreira é ‘perseguido’ por macacos na Indonésia e se machuca em queda; assista

No último domingo, 29, o campeão olímpico foi ‘atacado’ por macacos e acabou caindo na fuga

Reprodução/Instagram Italo Ferreira registrou o momento em que fugiu de macacos na Indonésia



Campeão olímpico de surfe na Tóquio-2020, Italo Ferreira passou por uma situação inusitada na Indonésia, onde disputa o G-Land do Circuito Mundial de Surfe. No último domingo, 29, o brasileiro foi “atacado” por macacos e acabou caindo na fuga, ficando com alguns machucados no braço esquerdo. Nas redes sociais, o surfista registrou o momento da “perseguição” e, depois, brincou com o susto.

Fica de vacilo não… Não fui atacado, o machucado foi quando eu caí no chão”, relatou. Depois desta etapa, Italo e os demais surfistas vão para os Estados Unidos, onde caem na água em Trestles, entre os dias 15 e 22 de junho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Italo Ferreira (@italoferreira)