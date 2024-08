Ítalo Ferreira vai às oitavas do surfe na etapa de Fiji e visa carimbar vaga no WSL Finals

Surfista brasileiro pegou duas ondas medianas e somou 5,40 e 4,67, totalizando 10,07 pontos, superando o italiano Léo Fioravanti

Reprodução/Twitter/@WSLBrasil Ítalo Ferreira é o quarto colocado na WSL



Ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021, mas fora da última edição, em Paris, Ítalo Ferreira voltou ao mar com “sangue nos olhos” e estreou na etapa de Fiji, da Liga Mundial de Surfe (WSL), com uma vitória sem sustos, o que lhe rendeu a classificação direta para as oitavas de final. O surfista brasileiro pegou duas ondas medianas e somou 5,40 e 4,67, totalizando 10,07 pontos, superando o italiano Léo Fioravanti, que ficou em segundo, com 8,56, seguido pelo marroquino Ramzi Boukhiam, com 3,66. Com a vaga garantida, Ítalo agora quer conseguir carimbar sua vaga no WSL Finals, a etapa final do Mundial de Surfe, que acontecerá em setembro, em Trestles, nos Estados Unidos. Ítalo Ferreira é o quarto colocado, com 34,045 pontos, a melhor colocação entre os surfistas do país.

Yago Dora, em sexto, e Gabriel Medina, em oitavo, buscam o título em Fiji para também conseguirem ir à Califórnia. Os dois, inclusive, entraram na água ainda nesta quarta-feira. A diferença de Dora para Ítalo é de 2,500 pontos. O australiano Ethan Ewing é o quinto, com 31,995. Tatiana Weston-Webb, prata em Paris-2024, também estará na água. Ela é a última entre os brasileiros a fazer a sua bateria. A repescagem acontecerá no fim da noite, por volta das 22h35, pelo horário de Brasília.

