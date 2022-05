Jogador da NFL morre aos 25 anos após acidente de carro em Dallas

Jeff Gladney assinou contrato com o Arizona Cardinals em março de 2022 depois de um ano afastado

Reprodução/ Instagram @almighty_gee Jeff iria para a sua segunda temporada na NFL, pelo segundo time



Jeff Gladney, cornerback do Arizona Cardinals, morreu na manhã desta segunda-feira, 30, após sofrer um acidente de carro em Dallas, nos Estados Unidos. Gladney foi a primeira escolha do Draft da NFL em 2020 e defendia o Minnesota Vikings até o verão de 2021, quando foi afastado por agressão à sua namorada. Ele passou o ano de 2021 afastado pelo julgamento e, após ser considerado inocente, assinou um contrato com o Cardinals em março de 2022. O time emitiu um comunicado. “Estamos devastados ao saber da morte de Jeff Gladney. Nossos corações estão com sua família, amigos e todos que estão de luto por essa tremenda perda”, escreveram os Cardinals. Primeiro time do cornerback na NFL, os Vikings também se pronunciaram. “Estamos tristes com a trágica morte de Jeff. Nossos coraçoes estão com sua família e amigos, assim como a organização Arizona Cardinals e os atuais e ex-companheiros de equipe e treinadores de Jeff que estão de luta por sua vida perdida muito cedo”. Não há informações públicas sobre como aconteceu o acidente.