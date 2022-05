Jogador do Cleveland Cavaliers é acusado de ameaçar a mãe de seus filhos com uma arma

Incidente com Rajon Rondo aconteceu em 11 de maio; NBA está monitorando o ocorrido

Reprodução/ Instagram @rajonrondo Rajon Rondo está no Cleveland depois de ter sido trocado pelo Lakers



O armador Rajon Rondo, do Cleveland Cavaliers, foi acusado pela mãe de seus filhos de a ameaçar com uma arma durante uma briga. O relato de Ashley Bachelor, de 36 anos, foi publicado pelo TMZ. De acordo com a ex-mulher de Rondo, o jogador estava jogando videogame com o filho de 11 anos e ela pediu para que o adolescente separasse a roupa suja. Rondo ficou furioso e jogou o console de jogos da parede na frente do garoto. Depois começou a quebrar coisas e a ameaçá-la: “Você está morta”. As crianças se assustaram e o jogador saiu. Minutos depois, retornou e começou a bater na porta dos fundos com a arma na mão e falou: “Vai buscar a porra do meu filho”. Pierre, de 11 anos, foi puxado para fora e Ashley disse que o jogador gritava com ele perguntando porque estava com medo. A filha mais nova também estava no local. Nessa hora, os pais de Rondo chegaram e ele se acalmou. Tudo aconteceu no dia 11 de maio e dois dias depois, Ashley entrou com uma ordem de proteção contra o atleta.

“Estou extremamente temerosa pela minha segurança e pela segurança dos meus filhos. Rajon tem um histórico de comportamento volátil, errático e explosivo. Ele é verbal, emocional e financeiramente abusivo. Ele bate fisicamente em nosso filho e o chama de nomes horríveis. Rajon agride nossa filha verbalmente. Ele fez várias ameaças à minha vida, dizendo em vários momentos que ele atiraria em mim ou atiraria no meu carro”, contou a ex-mulher. O juiz que assinou a ordem de restrição ordenou que Rondo entregue suas armas de fogo e deu a custódia temporária dos dois filhos para Ashley. A NBA informou que está ciente do ocorrido e trabalha com a polícia para mais informações do caso.