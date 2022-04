Jogador dos Lakers é multado em R$ 93 mil por ameaçar adversário

Wayne Ellington se revoltou com lance de Campazzo em partida da NBA

Reprodução/ NBA Campazzo empurrou intencionalmente Ellington durante partida



A maré do Los Angeles Lakers não está boa nessa temporada da NBA. Depois de ficar de fora dos playoffs, a franquia viu um de seus jogadores ser punido nesta quarta-feira, 13, por ameaçar um colega de profissão. Wayne Ellington, armador dos Lakers, recebeu uma multa de 20 mil dólares (R$ 93,8 mil, na cotação atual) da Liga por ter dito nas redes sociais que “colocaria as mãos” em Facundo Campazzo, do Denver Nuggets, após uma falta no jogo do final de semana. Tudo aconteceu depois que Campazzo empurrou intencionalmente Ellington pelas costas, fazendo-o cair no chão, na partida do último domingo, 10. O juiz viu a infração, deu falta flagrante 2 para o armador dos Nuggets e o expulsou da quadra. Mas não pareceu suficiente para Ellington, que tuitou “Quando te ver, coloco minhas mãos em você”, marcando o atleta. O executivo da NBA, Byron Spruell, anunciou a punição e ainda disse que Campazzo será suspenso por um jogo por sua atitude em quadra. Ele ficará de fora do primeiro jogo da série de playoffs contra o Golden State Warriors, no sábado, às 21h30.

Assista ao lance abaixo: