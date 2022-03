Jovem Pan transmite Jungle Fight 106 no Panflix e no YouTube neste domingo

Maior evento de MMA da América Latina terá duas disputas de título em seu card principal: Willian Colorado x Pacelli Afonso, nos penas, e Felipe Pereira x Edson dos Anjos, nos moscas

Reprodução/Instagram/@junglefcoficial Criado em 2003, o Jungle Fight é o maior evento de MMA da América Latina



O canal do YouTube Jovem Pan Esportes e o Panflix, plataforma de streaming do Grupo Jovem Pan, vão transmitir ao vivo neste domingo, 27, a partir das 18h, o Jungle Fight 106, maior campeonato de MMA da América Latina. O evento será realizado em Santa Luzia, no interior de Minas Gerais. Serão 15 lutas ao todo, com direito a duas disputas de cinturão. Na luta principal, Willian Colorado, que abriu mão dos título dos penas, estreia nos galos já disputando o título contra Pacceli Afonso. Felipe Pereira e Edson dos Anjos duelam pela coroa dos moscas no segundo combate mais importante do dia.

O restante do card é formado por atletas que já figuram entre os melhores de suas categorias e outros que estão dando os primeiros passos na carreira, incluindo estreantes. No último sábado, 19, foi realizada uma seletiva no maior centro público de treinamento de lutas do Brasil, na própria Santa Luzia. “O Jungle Fight é isso: oportunidade para que os atletas possam dar uma vida melhor às suas famílias, como já acontece com inúmeros lutadores que passaram por aqui. Encontrei alguns talentos na seletiva. Alguns já lutam nesta edição. Aqueles que não foram chamados agora podem ficar tranquilos, pois estão no radar e serão convocados para a próxima”, destacou Wallid Ismail, presidente do torneio.

O Jungle Fight já rodou por inúmeras cidades de Norte a Sul do Brasil. Santa Luzia será palco pela primeira vez. O município mineiro conta com o maior centro público para treinamento de lutas do país, com dois octógonos, dois ringues, mais de 20 sacos de pancadas, bonecos-sparrings e estrutura para preparação física dos atletas. O prefeito de Santa Luzia, Christiano Xavier, acredita que a cidade vai manter a tradição de revelar joias do MMA para o mundo. “Santa Luzia tem muita gente vocacionada para a luta. Neste Jungle Fight vão surgir grandes talentos para o UFC”, projetou Xavier em seu canal no Youtube, o “Podcast do Delega”.

Confira as lutas