Kyrie Irving é multado pela NBA em R$ 126 mil por não conceder entrevistas

Armador do Brooklyn Nets tem se esquivado dos compromissos com a mídia durante a pré-temporada

Reprodução/Twitter

O armador do Brooklyn Nets, Kyrie Irving, foi multado pela NBA em 25 mil dólares (R$ 126 mil, na cotação atual) por rejeitar as sessões de entrevistas obrigatórias durante a pré-temporada da equipe. De acordo com o TMZ Sports, o atleta não quer conversar com jornalistas, o que é uma parte importante e programada da liga norte-americana de basquete. Em sua conta oficial do Instagram, Irving parafraseou Malcom X. “Já estou farto da propaganda de outra pessoa. Eu defendo a verdade, não importa quem a diga. Eu sou da justiça, não importa quem seja a favor ou contra. Eu sou um ser humano antes de mais nada, e como tal eu sou para quem quer que seja e beneficie a humanidade como um todo”, escreveu em seu stories.

“Rezo para que utilizemos o bom dinheiro para as comunidades marginalizadas e necessitadas, especialmente para ver onde nosso mundo está atualmente. Eu sou o herói da paz, do amor e da grandeza. Então pare de distrair a mim e minha equipe e aprecie a arte. Nós nos movemos diferente aqui”, acrescentou. Na última semana, Irving enviou uma carta para os repórteres abordando diversos assuntos sobre Covid-19, seus companheiro de equipe e as as espectativas para temporada 2020/21, mas isso não agradou a NBA.