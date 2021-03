Lakers anuncia contratação de Andre Drummond

Pivô será um reforço importante para a equipe, que está com as suas duas principais estrelas, LeBron James e Anthony Davis, afastadas por problemas médicos

Reprodução/Twitter/AndreDrummond O pivô Andre Drummond será o novo pivô dos Lakers



O Los Angeles Lakers oficializou, na noite de domingo, 28, a contratação do pivô Andre Drummond, ex-jogador do Cleveland Cavaliers. O anúncio foi feito nas redes sociais do time. “Bem-vindo à família Lakers, Andre Drummond”, diz a postagem. Após o Cavs adquirir o jovem pivô Jarrett Allen, Drummond ficou sem jogar pelo time desde 12 de fevereiro de 2021. Sem fechar acordos de troca com outras franquias, o Cleveland e Drummond aceitaram reincidir o contrato. Como agente livre, o pivô assinou contrato com o Lakers.

Drummond será um reforço importante para a equipe, que está com as suas duas principais estrelas, LeBron James e Anthony Davis, afastadas por problemas médicos. Em fevereiro, Davis sofreu uma lesão na panturrilha. Em seguida, LeBron James teve uma entorse no tornozelo. No domingo, o Lakers bateu o Orlando Magic por 96 a 93.