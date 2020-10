Lakers vencem Heat e ficam a um triunfo do título da NBA

O quinto jogo da série está marcado para a próxima sexta-feira, 09, a partir das 22h (de Brasília)

O Los Angeles Lakers está a uma vitória de conquistar o título da temporada 2019/2020 da NBA. Na noite da última terça-feira, 06, abriu 3 a 1 na decisão com o Miami Heat ao derrotá-lo por 102 a 96, em um jogo muito equilibrado, no complexo da Disney na Flórida, onde o campeonato foi retomado após a paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus.

LeBron James esteve próximo de conseguir um “triple-double”, fechando a partida com 26 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, tendo brilhado especialmente no segundo tempo. Anthony Davis somou 22 pontos e 9 rebotes, incluindo uma cesta de três na parte final do duelo e um toco decisivo, o seu quarto no confronto, sobre Jimmy Butler, coroando a sua boa partida defensiva. Já Kentavious Caldwell-Pope, com bom início e fim de jogo, fez 15 pontos. No Heat, Butler foi o principal destaque, com 22 pontos, dez rebotes e nove assistências, ainda que sem repetir o brilho do Jogo 3, quando conduziu a equipe de Miami ao triunfo. O novato Tyler Herro, que oscilou durante a partida, mas se destacou no último período, fez 21 pontos e ainda capturou sete rebotes.

O quinto jogo da série está marcado para a próxima sexta-feira, 09, a partir das 22h (de Brasília). Os Lakers ganharam o primeiro (116 a 98) e o segundo confrontos (124 a 114), com o Heat reagindo no terceiro (115 a 104), mas voltando a cair no quarto. Se os Lakers vencerem na sexta-feira, conquistarão o 17º título da NBA, se igualando ao Boston Celtics como maior vencedor da liga. Em caso de derrota, terá novas chances no domingo e, eventualmente, na próxima terça-feira.

