Lando Norris é campeão mundial de F1 pela primeira vez

O britânico chegou em 3º lugar no GP de Abu Dabi, no circuito de Yas Marina, resultado suficiente para deixá-lo no topo da tabela de classificação após as 24 etapas do Mundial

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO A vitória de Norris não apenas coroou seu talento individual, como também sinalizou uma possível mudança de era na categoria



Lando Norris conquistou neste domingo (7), em Abu Dhabi, seu primeiro título mundial de Fórmula 1, coroando uma temporada marcada por desempenho consistente e decisões precisas.

O britânico da McLaren superou a concorrência direta por dois pontos e fechou o ciclo desse regulamento quebrando a hegemonia do Max.

Max Verstappen terminou o campeonato como vice, enquanto Oscar Piastri garantiu o terceiro lugar, consolidando a força da equipe na reta final do ano.

O britânico fez valer a vantagem construída nas últimas provas – triunfos no México e em São Paulo,que lhe valeram a ponta – e encerrou a temporada com 423 pontos, apenas dois a mais que Max Verstappen, vencedor da prova, 421, e a 13 de Oscar Piastri (410), segundo colocado, seus concorrentes ao troféu até a última etapa da temporada.

“Eu não chorava havia muito tempo, achei que não fosse chorar, mas chorei. É uma longa jornada, quero agradecer muito a toda a equipe McLaren. Minha mãe, meu pai… são as pessoas que me deram apoio desde o começo”, disse um emocionado Norris logo após a prova.

Gabriel Bortoleto, que havia largado em sétimo lugar, terminou a prova em 12º após uma intensa briga no pelotão intermediário. O brasileiro ocupava o 10º posto até duas voltas do fim, mas foi ultrapassado por Lance Stroll e Nico Hülkenberg, ficando fora da zona de pontuação e encerrando a temporada com 19 pontos, em 19º lugar.

Após sair em segundo lugar no grid de largada, ao lado do pole position Max Verstappen, que brigava pelo quinto título seguido e estava 12 pontos atrás na tabela, Norris foi ultrapassado pelo companheiro de equipe, Oscar Piastri, o terceiro concorrente ao troféu, logo na primeira volta.

Bortoleto conseguiu segurar o sétimo posto inicial até ir aos boxes para trocar os pneus, retornando em 15º. Norris também fez seu pit stop e retornou em nono lugar – ultrapassou o escudeiro de Verstappen, Yuki Tsunoda, na 23ª volta para assumir o terceiro posto que lhe garantia o título.

Verstappen foi para os boxes e Piastri assumiu a liderança da prova na 24ª volta. Bortoleto ganhava posições com as trocas de pneus dos adversários e vinha em 11º. Com o desgaste dos pneus de sua McLaren, Piastri via a diferença de mais de 16s cair para menos de 4s após 38 voltas, a 20 do fim.

O australiano perdeu a liderança para Verstappen na 41ª volta e, na sequência, foi para os boxes, retornando à frente do companheiro de equipe. O holandês abriu uma vantagem de 26 segundos em relação a Piastri, que, por sua vez, vinha 5s à frente de Norris. Na briga pela zona de pontuação, Bortoleto era o décimo colocado – perdeu dois postos nas últimas voltas e terminou em 12º.

A dez voltas do fim, Norris fazia uma corrida segura e se protegia da aproximação da Ferrari de Charles Leclerc, que estava 4s atrás,e não chegava a pressionar Piastri. Com ampla vantagem na liderança, Verstappen caminhou tranquilamente para sua oitava vitória na temporada, a terceira seguida, mas não contou com a sorte e viu Norris chegar em terceiro para festejar a inédita conquista do Mundial de Pilotos, a primeira da McLaren desde Lewis Hamilton em 2008.

Confira o resultado do GP de Abu Dabi de Fórmula 1:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h26min07s469

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 12s594

3º – Lando Norris (ING/McLaren), a 16s572

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 23s279

5º – George Russell (ING/Mercedes), a 48s563

6º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min07s562

7º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1min09s876

8º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1min12s670

9º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min14s523

10º – Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min16s166

11º – Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1min19s014

12º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 1min21s043

13º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min23s042

14º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min23s794

15º – Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 1min24s399

16º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min30s327

17º – Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta

18º – Liam Lawson (NZL/RB), a 1 volta

19º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta

20º – Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta

*Com Estadão Conteúdo