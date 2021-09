Lando Norris surpreende no GP da Rússia e coloca McLaren na pole após 9 anos

Equipe não larga na frente desde o Grande Prêmio do Brasil de 2012; foi a primeira vez que o piloto inglês fez o melhor tempo em um treino classificatório

Yuri Kochetkov/EPA/EFE Na Rússia, Lando Norris conquistou a primeira pole position de sua carreira



Desde o GP do Brasil em 2012 que a McLaren não largava na pole position da Fórmula 1. A escuderia quebrou o jejum com Lando Norris neste sábado, 25, no treino classificatório para o GP da Rússia. Depois de dominar todas as sessões em Sochi, a Mercedes acabou surpreendida quando todos os pilotos optaram por pneus macios no fim do Q3. Lewis Hamilton, até então com o primeiro lugar, acabou caindo para quarto no grid e ainda bateu na última tentativa. Foi uma festa incrível da McLaren, que viu Norris cravar a primeira pole position da carreira. O jovem piloto festejou bastante. “Me sinto maravilhoso, nem sei o que dizer. Tomamos a decisão no fim de trocar o pneu, e deu certo. Só tenho a agradecer à equipe pelo ótimo trabalho. Estou muito feliz”, festejou o piloto inglês, que fez 1min41s993 em sua volta mais rápida.

A Mercedes confirmava seu total domínio dos treinos em Sochi, mas acabou surpreendida quando os concorrentes no Q3 optaram pelos pneus macios em uma última tentativa. Hamilton ficou em quarto e Valtteri Bottas despencou para sétimo. Com cinco pontos na frente da classificação do Mundial de Pilotos, o holandês Max Verstappen nem treinou após troca de motor e última colocação no grid. Ele já tinha uma punição de três posições após o incidente com Hamilton, há duas semanas, em Monza. Depois de forte chuva desde a madrugada, que impediu a realização do treino livre da manhã, a leve estiagem em Sochi fez muitos pilotos optarem por pneu intermediário no começo do Q1. Apenas Fernando Alonso escolheu o monoposto de chuva.

Confira o grid de largada do GP da Rússia

* Com informações do Estadão Conteúdo