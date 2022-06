LeBron James é primeiro jogador em atividade da NBA a se tornar bilionário

Astro do Los Angeles Lakers entrou na lista da Forbes com uma fortuna de 1 bilhão de dólares (R$ 4,78 bilhões)

Reprodução/Lakers LeBron James é apenas o segundo jogador de basquete a figurar na lista da Forbes



Quatro vezes campeão da NBA e duas vezes medalhista olímpico com os Estados Unidos, LeBron James tem mais uma marca a comemorar. O jogador do Los Angeles Lakers entrou na lista da Forbes e se tornou o primeiro jogador em atividade da NBA a se tornar bilionário. Michael Jordan, lendário atleta dos EUA, é o único outro bilionário do basquete. A fortuna de LeBron é avaliada em US$ 1 bilhão de dólares (R$ 4,78 bilhões, na cotação atual) tendo recebido apenas no ano passado US$ 121,2 milhões (R$ 580 milhões). “É meu maior marco, obviamente. Eu quero maximizar meus negócios”, disse James em entrevista à GQ ainda em 2014 sobre a possibilidade de entrar na lista. LeBron é o jogador mais bem pago da liga e também recebe muito por comerciais e patrocínios como da Nike (que é vitalício), AT&T, PepsiCo e Walmart. Desde 2015 vem assumindo ações em grandes marcas, como a fabricante de academias inteligente Tonal e a gigante de compartilhamento de viagens Lyft, além de fundar a produtora de TV e cinema SpringHill, que produziu ‘Space Jam 2‘, filme em que LeBron foi o protagonista.