LeBron James diz que seu estilo de jogo se ‘encaixaria perfeitamente’ ao de Michael Jordan

O astro da NBA, Lebron James, afirmou que gostaria de ter atuado atual de outra lenda do basquete mundial, Michael Jordan. De acordo com o astro dos Lakers, suas características se encaixam com o estilo de jogo do hexacampeão da NBA.

“A forma como eu jogo basquete, pensando no time primeiro, eu penso que minhas melhores características encaixariam perfeitamente com o Mike. Mike era um matador. Quando se trata de jogar basquete, pontuar da maneira como ele encestou as bolas. Acho que eu [o ajudaria] com a minha capacidade de passar, minha capacidade de ler o jogo e de antecipar as jogadas”, explicou o jogador, ao canal norte-americano Uninterrupted.

‘King James’ comparou seu estilo de jogo ao de Scottie Pipen, parceiro de Jordan na vitoriosa equipe do Chicago Bulls. De acordo com o atleta, sua função exercida numa hipotética parceria seria de ‘point forward’ – uma mescla entre ala, ala-pivô e armador. “Eu vi as coisas que Scottie Pippen foi capaz de fazer com Mike. Só acho que teria sido um nível totalmente diferente. Pip era um dos meus jogadores favoritos, mas teria sido um nível totalmente diferente se eu fosse um ‘point forward’ ao lado dele [Jordan]”, disse.

O documentário Last Dance, que mostra a trajetória vitoriosa do time dos Bulls liderado por Jordan, nos anos 90, fez com que o nome do ídolo norte-americano voltasse aos holofotes.

A parceria entre LeBron e Jordan por pouco não aconteceu. Em 2003, ano em que ele, aos 18 anos, foi escolhido para jogar no Cleveland Cavaliers, Jordan se despedia do esporte com a camisad o Washington Wizards.

