LeBron James ofende torcedores dos Lakers durante derrota para os Pelicans

Astro de Los Angeles mandou o entusiasta ficar calado e perguntou, em meio a partida, se sabia de algo sobre basquete além da bola entrar ou não no aro; outros jogadores também responderam os fãs presentes

Reprodução/Twitter/@Los Angeles Lakers - 19/02/2021 LeBron James ofendeu os torcedores dos Lakers durante derrota para os Pelicans



O astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, se envolveu em uma confusão durante a derrota do time contra o New Orleans Pelicans nesta segunda-feira, 28, na Arena Crypto.com. Um vídeo gravado por um fã mostra o jogador discutindo com um torcedor enquanto o jogo acontecia. Nas imagens, é possível ver LeBron olhando para o rapaz e realizando alguns questionamentos. Entre eles, o atleta pergunta: “O que você sabe sobre basquete além da bola entrar ou não? Cala a sua boca!” Outros jogadores do Lakers também ofenderam os entusiastas, como Trevor Ariza e Russell Westbrook. O time da costa oeste norte-americana perdeu o jogo por 123 x 95 e atualmente possui 27 vitórias e 33 derrotas na temporada.