LeBron James se torna o segundo maior pontuador da história da NBA

Astro anota 38 pontos e supera Karl Malone, mas Lakers perdem para os Wizards

Los Angeles Lakers/Divulgação LeBron James é o maior astro da NBA na atualidade



O ala-armador LeBron James teve mais atuação excelente na noite deste sábado, 19, na partida do Los Angeles Lakers contra o Washington Wizards pela NBA. LeBron anotou 38 pontos e se tornou o segundo maior pontuador da história da liga: ele alcançou 36.947 e ultrapassou Karl Malone, que encerrou a carreira 36.928. LeBron ainda precisou de menos jogos que Malone para alcançar o feito, 1.363 contra 1.476 do antigo jogador do Utah Jazz. O maior pontuador da história da NBA é Kareem Abdul-Jabbar, com 38.387 pontos anotados em 1.560 jogos disputados. Apesar da grande atuação de LeBron, o Lakers acabou derrotado pelos Wizards por 127 a 119. A equipe de Los Angeles está em nono lugar na Conferência Oeste, posição que hoje os faria disputar o torneio play-in, espécie de respecagem antes dos playoffs.