Leclerc é destaque no último dia de testes para a temporada 2024 da Fórmula 1

George Russell, da Mercedes, foi o segundo mais rápido nesta sexta-feira no Bahrein, seguido por Zhou Guanyu, da Sauber; primeiro GP do ano está marcado para 2 de março, também no país árabe

ALI HAIDER/EFE/EPA Charles Lecerc pilota sua Ferrari durante teste no circuito de Sakhir, no Bahrein



O piloto Charles Leclerc, da equipe Ferrari, foi o destaque do terceiro e último dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, realizado no Bahrein. Leclerc registrou o melhor tempo do dia, seguido por George Russell, da Mercedes. Zhou Guanyu, da Sauber, completou o pódio do dia no circuito de Sakhir. O tricampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, ficou com o quarto melhor tempo, enquanto Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, ficou em quinto lugar. Verstappen foi o único piloto a optar por usar pneus macios, mais lentos que os médios utilizados pelos demais competidores. No primeiro dia de testes, Verstappen foi dominante, mas na quinta-feira cedeu lugar a seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, que terminou o dia como o décimo mais rápido. Cada equipe pôde utilizar apenas um carro nos testes de pré-temporada, que servem como preparação para o primeiro Grande Prêmio do ano, marcado para o dia 2 de março, também no Bahrein.

*Reportagem produzida com auxílio de IA