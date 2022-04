Leclerc e Sainz lideram treino livre da Fórmula 1 no GP da Emilia-Romagna

Pista molhada gerou dificuldade aos pilotos, inclusive Leclerc, que girou três vezes na pista; Hamilton ficou em 18º

ANDREJ ISAKOVIC / AFP Charles Leclerc, dirige durante a primeira sessão de treinos no Autódromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari em Ímola, Itália



A Ferrari deu sinais de que está preparada para enfrentar as mais variadas condições ao colocar Charles Leclerc em primeiro e Carlos Sainz em segundo durante o primeiro treino livre do GP da Emilia-Romagna, em uma sexta-feira chuvosa em Ímola, na Itália. O francês anotou o tempo de 1m29s402 em sua melhor volta no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, 0s8 à frente do companheiro de equipe. Max Verstappen ficou em terceiro. Abaixo dos três, a Haas mostrou sua força e teve Kevin Magnussen e Mick Schumacher em quarto e quinto no ranking de melhores tempos. Sergio Pérez, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda e George Russell completaram o top 10. Lewis Hamilton, por sua vez, deu sequência à sua série de frustrações e terminou em 18º.

A pista molhada gerou dificuldades para todos os pilotos, inclusive para Leclerc, que girou três vezes na pista. Outros pilotos se complicaram um pouco mais, como Valtteri Bottas, protagonista de uma batida na barreira de proteção, e Lando Norris, que foi parar no cascalho. O GP da Emilia-Romagna será a primeira prova europeia da temporada da Fórmula 1. Além disso, será a primeira que terá uma sprint race, no sábado. As posições da corrida classificatória serão definidas em treino ainda nesta sexta-feira, ao meio-dia. O GP está marcado para as 10 horas de domingo. Após a realização de três provas, a Fórmula 1 tem Charles Leclerc na liderança da classificação geral, com duas vitórias e 71 pontos, seguido por George Russell, com 37, e Carlos Sainz, com 33. Sérgio Perez, com 38, e Lewis Hamilton, dono de 28 pontos, fecham as cinco melhores posições.

*Com Estadão Conteúdo