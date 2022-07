Leclerc supera Verstappen e vence GP da Áustria de Fórmula 1

Corrida também foi marcada pelo incêndio no motor de Carlos Sainz, companheiro de Leclerc; Hamilton completou o pódio

Reprodução/Twitter @F1 Piloto da Red Bull não conseguiu conter o rival e viu a Ferrari conquistar a segunda vitória consecutiva



O monegasco Charles Leclerc surpreendeu o Max Verstappen e venceu o GP da Áustria de Fórmula 1, disputado neste domingo, 10, em Spielberg, casa da Red Bull, equipe do holandês. Depois de ter dominado a sprint e os treinos, Verstappen viu a Ferrari de Leclerc superior na corrida e não conseguiu se impor. Ao longo da corrida, Leclerc ultrapassou o holandês em três oportunidades distintas. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton conseguiu o terceiro lugar e o segundo pódio consecutivo depois que um pequeno incêndio começou no motor da Ferrari de Carlos Sainz, o que forçou o espanhol a abandonar a pista. Sainz teve dificuldades para sair do carro que pegava fogo, mas saiu ileso da situação, embora desolado com a situação. No fim da corrida, Leclerc disse estar feliz, mas revelou um problema no acelerador nas últimas voltas da prova. Essa foi a quinta vitória de Leclerc na carreira e a terceira na temporada. Com o resultado, Leclerc saltou para 170 pontos, mas segue atrás de Verstappen, que lidera o campeonato com 208 pontos. Sérgio Perez, que abandonou a prova, é o terceiro colocado, com 151 pontos.