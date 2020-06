Lesão no ombro tira Aldrige dos Spurs até o fim da temporada da NBA

Reprodução/Twitter O camisa 12 dos Spus, LaMarcus Aldrige está fora da temporada



LaMarcus Aldrige, pivô titular do San Antonio Spurs, está fora do time pelo resto da temporada. O jogador da NBA passou por uma cirurgia no ombro, e embora o procedimento tenha sido um sucesso, segundo os médicos, a recuperação não será finalizada em tempo hábil.

Aldrige machucou o ombro na partida contra o Utah Jazz, em 21 de fevereiro, e ficou fora do time por seis jogos consecutivos. Ele participou do duelo contra os Dallas Mavericks, em 10 de março, mas depois precisou ser operado. O procedimento foi realizado em 24 de abril.

Os Spurs estão entre as 22 equipes que vão participar da retomada da temporada da NBA na Disney, em Orlando, Flórida. Aldridge, participante de sete edições do All-Star Game, incluindo a da atual campanha, vinha com média de 18,9 pontos e 7,4 rebotes em 33,1 minutos em quadra por jogo.

A franquia afirmou que o pivô, que deve receber US$ 34 milhões na próxima temporada, deve estar totalmente recuperados para os treinos antes do começo da próxima temporada.

A perda de Aldrige deixa a equipe com menos opções para lutar pelo oitavo lugar na Conferência Oeste, o último a se classificar para os playoffs. O time vem atualmente em 12º, a quatro vitórias do dono da oitava posição Memphis Grizzlies.

* Com EFE