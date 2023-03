Letícia Bufoni entra para o Livro dos Recordes por manobra inédita no céu

Brasileira realizou o projeto Sky Grind em agosto do ano passado e chega a cinco marcas no Guinness Book

Reprodução/ Grazi Oliveira Brasileira já tem cinco marcas no Livro dos Recordes



Você não leu errado. A brasileira Letícia Bufoni entrou para o Livro dos Recordes por fazer uma manobra de skate inédita em pleno ar. Em agosto de 2022, a esportista realizou o projeto Sky Grind em que ela montou uma pista de skate dentro de uma aeronave Hércules C-130 e executou um feeble grind (o atleta desliza no corrimão apoiado de lado com o truck de trás do skate), considerada uma manobra difícil e para atletas de alto nível. Letícia fez a manobra e, na sequência, saltou de paraquedas sozinha. Tudo sob a medida de 3 mil metros de altura. O feito rendeu dois recordes: o grind de skate mais alto saindo da parte traseira de uma aeronave e o maior skatepark construído em uma aeronave que levantou voo. Agora Letícia tem cinco marcas no Guinness Book. Ela é a skatista com mais medalhas nos X-Games (12), a maior campeã de skate street (5 medalhas de ouro) e a que terminou mais vezes em 1º no ranking mundial de skate street.

Assista abaixo o projeto Sky Grind: