Líder isolado no Mundial de pilotos, Max Verstappen vence o GP da Holanda de Fórmula 1

Ao contrário da vitória no ano passado, a corrida não foi um passeio do holandês, que teve que lutar para chegar em primeiro; Hamilton chegou a liderar a corrida provisoriamente, mas foi ultrapassado e terminou em quarto

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Vitória no GP da Holanda foi a quarta consecutiva de Verstappen



O holandês Max Verstappen, da Red Bull, líder isolado do Mundial de pilotos, conseguiu neste domingo sua quarta vitória consecutiva, em casa, no Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, chegando à frente do britânico George Russell, da Mercedes, e do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Ao final desta 15ª etapa da temporada (de um total de 22), Verstappen conta agora com 109 pontos de vantagem sobre seus perseguidores imediatos, Leclerc e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), empatados com 201 pontos cada. “Estou orgulhoso de ser holandês”, afirmou o piloto da Red Bull, que parece cada vez mais pronto para conquistar seu segundo título mundial consecutivo. “É incrível vencer aqui outra vez. É sempre especial ganhar uma corrida em casa”, acrescentou Verstappen, aclamado pelo ‘Exército Laranja’ de torcedores da F1.

Em todo o fim de semana, um total de 305 mil espectadores estiveram presentes no circuito de Zandvoort para acompanhar o GP da Holanda, com a imensa maioria vibrando com o piloto da casa. E Verstappen correspondeu às expectativas, conseguindo a pole position no sábado e a vitória no domingo, além de ter feito a volta mais rápida da corrida, que lhe rendeu um ponto extra na classificação geral. Ao contrário de sua vitória no ano passado, a corrida não foi um passeio do holandês, que teve que lutar para chegar em primeiro. O quarto lugar foi para o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Pérez foi o quinto. Hamilton chegou a liderar a corrida provisoriamente, antes de uma bandeira amarela. Quando a prova foi reiniciada, a 15 voltas do final, Verstappen, com pneus macios novos, ultrapassou o britânico, que estava com pneus médios desgastados. A decisão do heptacampeão mundial de não ir para os boxes acabou lhe custando um lugar no pódio, já que ele também foi ultrapassado na pista por Russell e Leclerc. A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será o Grande Prêmio da Itália, no circuito de Monza, no fim de semana que vem.

*Com informações da AFP