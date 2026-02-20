Luisa Stefani vai à final nas duplas do WTA de Dubai

Stefani e Dabrowski vão enfrentar na final deste sábado, às 9h30 (de Brasília)

Jimmie 48 Photography/WTA / Esporte News Mundo Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski vão à final em Doha



A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram a russa Ana Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 10/6. Desta forma, a dupla garantiu vaga na final do WTA de Dubai, nos Emirados Árabes. Stefani e Dabrowski vão enfrentar na final deste sábado, às 9h30 (de Brasília), as veteranas Laura Siegemund e Vera Zvonareva, que eliminaram as romenas Jaqueline Cristian e Elena Ruse, por 6/3 e 7/6 (8-6).

Alcaraz na final

O espanhol Carlos Alcaraz confirmou seu favoritismo e venceu, nesta sexta-feira, o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-3) e 6/4, em duelo válido pela semifinal do ATP 500 de Doha, no Catar. Foi a 11ª vitória do tenista número 1 do ranking mundial, que atingiu a 34ª final e vai tentar o 26º título de ATP na carreira. Rublev, 14º do mundo, tentava o terceiro título do torneio

“Eu sei do que sou capaz sempre que entro em quadra. A maneira como encaro cada partida me deixa muito orgulhoso. É algo em que estou tentando melhorar e está dando resultado. Tenho orgulho de mim mesmo por estar melhorando e amadurecendo”, disse Alcaraz, de 22 anos.

Na final deste sábado, Alcaraz vai enfrentar o francês Arthur Fils, que superou o checo Jakub Mensik, em dois sets: 6/4 e 7/6 (7/4). Mensik foi o responsável pela grande surpresa do torneio, ao vencer nas quartas de final o italiano Jannik Sinner, segundo do ranking mundial.

Este será o terceiro jogo entre Alcaraz e Fils. No ano passado, o espanhol derrotou o francês duas vezes no saibro. Uma em Mônaco e outra em Barcelona.

*Estadão Conteúdo