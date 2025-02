Luka Doncic brilha em vitória dos Lakers sobre os Mavericks com seu primeiro triplo-duplo da temporada

‘Era um jogo diferente’, admitiu o esloveno após o triunfo sobre o ex-time por 107 a 99, na Crypto Arena, em Los Angeles

ALLISON DINNER/EFE/EPA Luka Doncic (de azul) arremessa a bola durante o primeiro tempo do jogo da NBA entre Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks



Luka Doncic teve uma atuação impressionante ao guiar o Los Angeles Lakers para uma vitória sobre o Dallas Mavericks, conquistando seu primeiro triplo-duplo da temporada. O placar final foi de 107 a 99, marcando um reencontro significativo para o esloveno com sua antiga equipe. O jogo ocorreu na Crypto Arena, em Los Angeles, e trouxe à tona uma nova rivalidade entre as duas franquias. No primeiro quarto, Doncic se destacou com um arremesso de três pontos, estabelecendo o tom para sua performance ao longo da partida. Ele foi fundamental no ataque, recebendo suporte de LeBron James, que anotou 27 pontos e pegou 12 rebotes, além de Austin Reaves, que contribuiu com 20 pontos e cinco assistências.

Pelo lado do Mavericks, Kyrie Irving foi o destaque, terminando a partida com 35 pontos e sete rebotes. Sua performance, embora notável, não foi suficiente para garantir a vitória da equipe. O jogo foi marcado por momentos intensos e uma competitividade acirrada entre os jogadores. “Não consigo nem explicar. Era um jogo diferente. Talvez eu não saiba o que estava fazendo. E estou feliz que acabou, honestamente”, disse Doncic.

Após o apito final, o atleta do Lakers demonstrou respeito ao cumprimentar seus ex-companheiros do Mavericks, mas lançou olhares provocativos à comissão técnica do Dallas. Além disso, a equipe californiana fez uma homenagem especial a Anthony Davis, exibindo um tributo em vídeo que destacou suas contribuições ao time — ele foi envolvido na troca com Doncic.

