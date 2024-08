Lula entrega medalha do exército brasileiro à Bia Souza em evento em Brasília

Outros atletas que foram homenageados pelo presidente foram o judoca Guilherme Schmidt e a jogadora de vôlei Natália Araújo

Ricardo Stuckert / PR Evento foi na manhã desta quinta-feira (22) em cerimônia do Dia do Soldado



A judoca Beatriz Souza, medalhista olímpica duas vezes nos Jogos de Paris 2024 (ouro individual e bronze por equipes), recebeu nesta quinta-feira (22), uma Medalha do Exército Brasileiro pelas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento ocorreu em Brasília, em cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado. Estavam presentes militares, autoridades e ministros do governo federal, bem como os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Além de Bia, Lula também prestou homenagens ao judoca Guilherme Schmidt e à jogadora de vôlei Natália Araújo, que conquistaram medalha de bronze. Os três fazem parte do programa de atletas de alto rendimento do Exército e possuem a patente de terceiro-sargento.

Lula usou suas redes sociais para falar sobre os atletas. “Tive a honra de condecorar nossos medalhistas olímpicos Beatriz Souza e Guilherme Schimidt, do judô, e Natália Pereira, do vôlei, neste Dia do Soldado. Orgulho dos nossos atletas que lutaram com garra para trazer medalhas para o Brasil”, escreveu ele no X (antigo twitter).