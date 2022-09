Luta de boxe entre Anderson Silva e youtuber Jake Paul é confirmada para 29 de outubro 

O combate do ‘Spider’ com o estadunidense não será de exibição e tem previsão de ser disputado em até oito rounds, na categoria até 84,8kg

Reprodução/Twitter (@UFCBrasil) Anderson Silva deixou o mundo do MMA em maio de 2021



Uma das maiores lendas do MMA, o brasileiro Anderson Silva fará uma luta de boxe com o youtuber Jake Paul no dia 29 de outubro, em Phoenix, nos Estados Unidos. Após os rumores, o evento foi confirmado através das redes sociais, em anúncio oficial, nesta terça-feira, 6. O combate do “Spider” com o ator não será de exibição e tem previsão de ser disputado em até oito rounds, na categoria até 84,8kg. Ex-campeão do UFC, o paulista de 47 anos começou sua carreira no boxe recentemente e coleciona 100% de aproveitamento, com vitórias sobre Julio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de boxe), Tito Ortiz (ex-campeão dos pesos-meio-pesados do UFC) e Bruno Caveira. Jake Paul, por sua vez, tem 25 anos, é um fenômeno das redes sociais e pugilista semi-profissional. Até o momento, o estadunidense tem cinco vitórias em cinco lutas disputadas, sendo duas delas diante de Tyron Woodley, o ex-campeão dos pesos-meio-médios do UFC.