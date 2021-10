Maior loja da NBA na América Latina abre nesta sexta em shopping de São Paulo; conheça

Produtos licenciados, exposição de itens históricos, espaços de interação e quadra oficial são destaques da megaloja no Morumbi Town Shopping

Megaloja do Morumbi Town é a segunda maior do mundo



Os fãs de basquete ganharam mais um local para se reunir, curtir o esporte e comprar produtos oficiais da NBA em São Paulo. Nesta sexta-feira, dia 29, a partir das 10h (horário de Brasília) a liga de basquete norte-americana inaugura no Morumbi Town Shopping, zona sul da capital, a NBA Store Arena, sua maior loja na América Latina e a segunda maior do mundo com 1.200m² – perdendo apenas para a megaloja de Ghanzhou, na China, que tem 2.680m². O espaço localizado no último andar do edifício tem mais de 2 mil itens licenciados, exposição de camisa clássica do Chicago Bulls autografada por Michael Jordan, o troféu Larry O’Brien, espaços interativos e uma quadra gigante com réplica dos vestiários, arquibancada e espaço para festas de aniversário, além de um rooftop com restaurante que serve comidas semelhantes às comercializadas em dias de jogos nos Estados Unidos. A Jovem Pan Online esteve por lá antes da abertura e destaque o que mais chama atenção da loja:

Quadra oficial com vestiários

A grande atração da NBA Store Arena é a quadra no segundo andar. Com 28,65m (comprimento) x 15,24m (largura), a quadra tem pintura oficial e é decorada com as bandeiras das franquias. Há um espaço para condicionamento físico, uma mini arquibancada e espaço para festas na parte superior. Dois vestiários (um azul e o outro laranja) reproduzem exatamente os dos ginásios e três banheiros atendem o público masculino e feminino. Os fãs poderão reservar o lugar para reuniões e eventos, ou apenas para uma partida com os amigos. Os valores ficarão disponíveis no site oficial da loja, que ainda não entrou no ar.

Exposição de memorabília

Um dos pontos altos da megaloja é a exposição de itens históricos. Camisas de Kobe Bryant, nos Los Angeles Lakers, e Scott Pippen, no Bulls, estão expostas, além de um exemplar de uniforme do Chicago Bulls com autógrafo de Michael Jordan. Bolas oficiais e autografadas também fazem parte da megaloja. Porém, o mais chamativo dos itens de memorabília é o troféu Larry O’Brien, a taça entregue ao campeão da temporada. Não é permitido tocar no troféu, mas dá para ver todos os detalhes do item de 60cmx26cmx26cm e peso de 7 kg.

Espaços interativos

A diversão não fica de lado na megaloja. O fã de basquete terá uma experiência completa. Uma mini-quadra no primeiro andar dá direito ao torcedor tirar uma foto com um de seus ídolos como Kevin Durant, LeBron James e outros. A imagem é enviada para o e-mail pessoal. Ao redor do troféu, bolas com as marcações das mãos de jogadores, como Giannis Antetokounmpo dão a possibilidade do fã comparar os tamanhos. Assim como um painel com a altura dos atletas, entre eles Tacko Fall e Luka Doncic. Por fim, duas pop-a-shots (máquinas de arremessos) podem criar um duelo entre amigos, ao lado de uma réplica do púlpito de MVP da Temporada, onde dá para garantir uma boa foto para as redes sociais. Duas televisões com PlayStation 5 e consoles disponibilizam o jogo NBA 2K.

Acervo de produtos

Mais de dois mil produtos licenciados estão disponíveis na NBA Store Arena dos parceiros Nike, Mitchell & Ness, New Era e Wilson. De bonés, tênis, camisas do Looney Toones e Space Jam, bolas oficiais, canecas e squeeze, tábuas de carne e almofadas, o que mais chama atenção do público são as camisas oficiais. Logo na entrada da loja é possível encontrar os modelos utilizamos nesta temporada (R$ 400) e modelos históricos (R$ 700). As camisas não-oficiais e que possuem o logo das franquias ou da NBA custam em torno de R$ 160 a R$ 200. Os itens mais em conta são as canecas, de R$ 45, e minibolas vendidas no caixa por R$ 44. Também existe um rooftop com restaurante.

NBA Store Arena



Local: Morumbi Town Shopping

Avenida Giovanni Gronchi, 5.930 – Vila Andrade (São Paulo-SP)

Horário de funcionamento: 10h às 22h

Entrada gratuita; obrigatório o uso de máscara