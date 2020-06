Maratonas de Berlim e Nova York são canceladas devido à pandemia de Covid-19

Reprodução/Twitter Maratona de Nova York foi cancela devido à pandemia



Os organizadores das maratonas de Berlim, na Alemanha, e Nova York, nos Estados Unidos, duas das mais badaladas do atletismo mundial, anunciaram nesta quarta-feira o cancelamento das provas, por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A prova na capital alemã está prevista para o fim de semana dos dias 26 e 27 de setembro, mas não acontecerá pela incapacidade de que sejam cumpridas todas as medidas de segurança para evitar a propagação do patógeno, segundo comunicado.

As autoridades locais proibiram, até 24 de outubro, eventos com mais de 5 mil pessoas. A realização, segundo os organizadores, ficou comprometida, inclusive, para data posterior à prevista inicialmente.

A maratona de Nova York, por sua vez, aconteceria em 1º de novembro, mas acabou cancelada em acordo dos promotores com a prefeitura da cidade, que é um dos epicentros da pandemia nos Estados Unidos.

Essa é apenas a segunda vez que a competição é cancelada em 50 anos de existência. A primeira aconteceu em 2012, devido aos efeitos provocados pela passagem do furacão Sandy.

As maratonas de Berlim e Nova York fazem parte do grupo de seis provas que são consideradas as mais importantes do planeta, junto com as de Boston e Chicago, ambas nos EUA, Londres, no Reino Unido, e Tóquio, no Japão.

*Com EFE