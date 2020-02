Maria Sharapova anuncia aposentadoria aos 32 anos: ‘O tênis me mostrou o mundo’

Reprodução / Instagram Sharapova anunciou aposentadoria aos 32 anos



A tenista Maria Sharapova anunciou sua aposentadoria das quadras de tênis na manhã desta quarta-feira (26). Através do Instagram, a russa de 32 anos falou sobre a decisão e agradeceu os grandes momentos proporcionados pelo esporte.

“O tênis me mostrou o mundo – e me mostrou do que eu era feita. Foi assim que me testei e como medi meu crescimento. E assim, no que quer que eu possa escolher para o meu próximo capítulo, minha próxima montanha, ainda estarei pressionando. Ainda vou subir. Eu ainda estarei crescendo. Tênis – estou me despedindo”, escreveu.

Em artigo divulgado na revista “Vanity Fair”, Sharapova explicou que tomou a decisão após sentir muitas dores no ombro, citando um caso específico, que aconteceu no US Open do ano passado.

“Um deles [sinais] aconteceu em agosto passado no US Open. Trinta minutos antes de entrar na quadra, eu tinha um procedimento para entorpecer meu ombro para conseguir jogar. Lesões no ombro não são novidade para mim – com o tempo, meus tendões se desgastaram como uma corda. […] Apenas pisar na quadra naquele dia parecia uma vitória final, quando é claro que deveria ter sido apenas o primeiro passo em direção à vitória. Compartilho isso não por pena, mas para pintar minha nova realidade: meu corpo se tornou uma distração”, declarou.

“Ao dar minha vida ao tênis, o tênis me deu uma vida. Vou sentir falta todos os dias. Vou sentir falta do treinamento e da minha rotina diária: acordar de madrugada, amarrar o sapato esquerdo à direita e fechar o portão da quadra antes de acertar minha primeira bola do dia. Vou sentir falta da minha equipe, dos meus treinadores. Vou sentir falta dos momentos sentados com meu pai no banco da quadra. Dos apertos de mão – ganhar ou perder – e dos atletas, sabendo ou não, que me pressionaram a ser o meu melhor”, continuou a russa.

Sharapova teve uma carreira de sucesso ao vencer o Grand Slam 5 vezes, conquistar 32 títulos na carreira e ficar com a medalha de prata dos Jogos Olímpicos de 2012.