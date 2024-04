Max Verstappen, Oscar Piastri e chuva dominam primeiros treinos livres para o GP do Japão

Atual campeão fez a volta mais rápida na primeira sessão, com o tempo de 1m30s056; temporal fez com que apenas 13 pilotos participassem do segundo turno

Yuichi Yamazaki/AFP Oscar Piastri pilota sua McLaren durante a segunda sessão de treinos livres em Suzuka



Nesta sexta-feira (5), durante as primeiras sessões de treinos livres do Grande Prêmio do Japão, o tricampeão mundial Max Verstappen, da equipe Red Bull, mostrou seu domínio no circuito de Suzuka. Após um dia marcado pela chuva, Verstappen, que abandonou a corrida na Austrália duas semanas antes, demonstrou confiança e conforto na pista japonesa, onde conquistou vitórias nas últimas duas temporadas da Fórmula 1, e marcou 1m30s056. O holandês liderou sem grandes esforços, porém, optou por permanecer na garagem quando a chuva chegou no circuito, com temperaturas de 13ºC no ar e 18ºC no asfalto. Sua performance, além do domínio que mostrou nos dois últimos anos, o coloca como favorito para a corrida o de domingo.

A chuva marcou presença no segundo treino livre e dificultou o início da sessão, mas o piloto australiano Oscar Piastri se destacou ao liderar a atividade a bordo da McLaren, com o tempo de 1min34s725. Além do australiano, outros pilotos como Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo também marcaram presença na pista durante a segunda sessão. Hamilton, da Mercedes, obteve o segundo melhor tempo, com 1min35s226, após seis voltas. A chuva intensa fez com que apenas 13 pilotos participassem. Desses, somente cinco conseguiram registrar voltas rápidas, incluindo Piastri, Hamilton, Leclerc, Tsunoda e Ricciardo, estes dois últimos da Red Bull. Os pilotos terão mais uma oportunidade de treinar na pista na noite desta sexta-feira, às 23h30 (de Brasília), no terceiro treino livre. O grid de largada será definido na madrugada deste sábado (6), a partir das 3h. A prova, marcada para a madrugada de domingo, começará às 2h.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA