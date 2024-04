Max Verstappen vence Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1

Esta foi a terceira vitória consecutiva de Verstappen no Japão e a terceira na temporada em quatro corridas, das quais fez a pole position em todas; Sergio Pérez ficou em segundo lugar e Carlos Sainz, em terceiro

Yuichi Yamazaki/AFP O campeão Max Verstappen também foi responsável pela volta mais rápida da corrida: 1:36.706 na 50ª volta



O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), tricampeão mundial, foi o vencedor o Grande Prêmio do Japão, quarta etapa da temporada da Fórmula 1, disputado neste domingo (7) no circuito de Suzuka. Duas semanas depois de seu inesperado abandono na Austrália, o primeiro em dois anos, o piloto se recuperou de forma impressionante e cruzou a linha de chegada à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e do espanhol Carlos Sainz (Ferrari). Esta foi a terceira vitória consecutiva de Verstappen no Japão, e a terceira na temporada em quatro corridas, das quais fez a pole position em todas. O campeão Max Verstappen também foi responsável pela volta mais rápida da corrida: 1:36.706 na 50ª volta. Sainz, que venceu na Austrália, ficou em terceiro, à frente de seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, que largou da oitava posição. Lando Norris (McLaren), que ficou em segundo na corrida do ano passado, desta vez chegou em quinto, à frente de Fernando Alonso (Aston Martin). George Russell (Mercedes) superou Oscar Piastri (McLaren), em sétimo, enquanto Lewis Hamilton (Mercedes) foi o nono. O japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) foi o 10º, marcando pontos pela primeira vez em sua corrida em casa.

A prova recebeu bandeira vermelha logo depois da largada, quando que Daniel Ricciardo (Racing Bulls) e Alex Albon (Williams) se envolveram em um acidente. A asa dianteira de Albon bateu na traseira do carro de Ricciardo enquanto eles disputavam uma posição e tiveram que abandonar. A corrida recomeçou do zero e Verstappen retomou de onde parou, à frente de Perez. Leclerc assumiu a liderança depois que Verstappen parou nos boxes na 17ª volta, mas o piloto da Red Bull voltou à frente quatro voltas depois.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Verstappen e Perez consolidaram suas posições, deixando Norris lutando pelo terceiro lugar contra as duas Ferrari, até que uma escapada nas voltas finais custou ao piloto da McLaren a chance de subir ao pódio. O chinês Zhou Guanyu (Sauber) abandonou com um problema na caixa de câmbio na 13ª volta. Logan Sargeant (Williams) errou no mesmo ponto que Norris e passou reto na curva, mas conseguiu voltar para a pista. A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será daqui a 15 dias, no Grande Prêmio da China, em Xangai. Será a primeira corrida no país desde 2019, antes da pandemia de covid-19.

Confira a classificação final do GP do Japão de F-1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h54:23.566

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +12.535

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +20.866

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +26.522

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +29.700

6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +44.272

7. George Russell (GBR/Mercedes) +45.951

8. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +47.525

9. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +48.626

10. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

11. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1 volta

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1 volta

13. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1 volta

14. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) + 1 volta

15. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

16. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

17. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +1 volta

*

Volta mais rápida da corrida:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:36.706 na 50ª volta

*

Abandonos:

Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari): problema mecânico na 13ª volta

Daniel Ricciardo (AUS/Racinb Bulls-Red Bull): acidente na 1ª volta

Alex Albon (TAI/Williams-Mercedes): acidente na 1ª volta

*

Classificação do Mundial de Fórmula 1:

Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 77 pts

2. Sergio Pérez (MEX) 66

3. Charles Leclerc (MON) 59

4. Carlos Sainz (ESP) 55

5. Lando Norris (GBR) 37

6. Oscar Piastri (AUS) 32

7. George Russell (GBR) 24

8. Fernando Alonso (ESP) 24

9. Lewis Hamilton (GBR) 11

10. Lance Stroll (CAN) 9

11. Yuki Tsunoda (JPN) 7

12. Oliver Bearman (GBR) 6

13. Nico Hülkenberg (ALE) 3

14. Kevin Magnussen (DIN) 1

15. Alex Albon (TAI) 0

16. Guanyu Zhou (CHN) 0

17. Daniel Ricciardo (AUS) 0

18. Esteban Ocon (FRA) 0

19. Pierre Gasly (FRA) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Logan Sargeant (EUA) 0

*

Campeonato de construtores:

1. Red Bull 141 pts

2. Ferrari 120

3. McLaren-Mercedes 69

4. Mercedes 34

5. Aston Martin-Mercedes 33

6. Racing Bulls-Red Bull 5

7. Haas-Ferrari 4

8. Williams-Mercedes 0

9. Sauber-Ferrari 0

10. Alpine-Renault 0

*Com informações da AFP